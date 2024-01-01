Алёна Бронникова Житель Прикамья взыскал с больницы моральный ущерб за смерть отца от коронавируса Компенсация составила более 250 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае суд взыскал с частной больницы компенсацию морального ущерба в пользу сына умершего от коронавируса мужчины. Об этом сообщается на сайте краевого УФССП.

По данным ведомства, пожилой мужчина умер в инфекционном отделении Чусовской больницы им. Любимова от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. В медучреждение он был доставлен в тяжёлом состоянии, врачам не удалось ему помочь. Сын погибшего посчитал, что отец не получил должное лечение в частной клинической больнице, к которой он был прикреплён для медицинского обслуживания, что привело к смерти. Мужчина обратился в суд.

«Врачами данного учреждения не были выписаны специфические препараты от COVID-19. Он не получил направление в стационар, куда его должны были поместить, исходя из его возраста и анамнеза. Данные дефекты медицинской помощи сами по себе не являлись причинами летального исхода, но не дали специалистам возможность продлить жизнь пациента», — рассказали в пресс-службе судебных приставов.

Медицинское учреждение обязали выплатить 250 тыс. руб. сыну погибшего в качестве компенсации морального ущерба от потери близкого человека и денежные средства, потраченные на похоронные услуги, в размере 16 тыс. руб. Вся сумма была выплачена, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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