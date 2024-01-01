Стало известно, во сколько обойдутся блины на Масленицу жителям Прикамья Индекс блина вырос, прежде всего, из-за подорожания яиц Поделиться Твитнуть

Центр стратегические разработок (ЦСР) совместно с СысоевFM опубликовал данные по индексу блина в Масленичную неделю 2024 года в разных регионах России. В среднем по стране на приготовление 40 блинов (на одну семью) придётся купить продуктов на сумму 114,4 руб. В Пермском крае сумма затрат составит 108,7 руб.

В набор продуктов для приготовления вошло 280 г муки пшеничной, 500 мл молока, 500 мл кипятка, 4 яйца, 70 г сахарного песка, 5 г соли, 40 г масла растительного.

Дороже всех блины обойдутся жителям Чукотки (220,8 руб.), дешевле всех — жителям Мордовии (91,2 руб.).

Из федеральных округов дешевле всего приготовление блинов в Приволжском федеральном округе (103,3 руб.), а дороже всего в Дальневосточном ФО (146,7 руб.).

В ЦСР отмечают, что индекс блина не является идеальным показателем, поскольку он учитывает только расходы на продукты, но не плюсуются затраты электроэнергии — около 5кВт или 0,6 куб. м газа для жарки и кипячения воды. Тем не менее, он наглядно показывает относительную доступность продуктов в разных регионах страны.

В ЦСР не приводят данных о рост цен по сравнению с прошлым годом, поскольку в 2023 году такой анализ центром не проводился.

Другие исследования на этот счёт говорят, что индекс блина за год вырос на 9-18% в зависимости от рецепта блюда и методики подсчёта. Из ингредиентов больше всего подорожали яйца — на 53%, при этом подсолнечное масло подешевело на 2%.

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