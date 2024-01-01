«Уралкалий» — генеральный спонсор соревнований по сноукайтингу «Строгановская миля-2024» Поделиться Твитнуть

В период с 14 по 17 марта в Усолье (Пермский край) при поддержке «Уралкалия», входящего в Группу «Уралхим», состоятся XV соревнования по сноукайтингу «Строгановская миля-2024». В рамках мероприятия пройдет третий, заключительный, этап Кубка России в дисциплине «Курс-рейс» и Чемпионат России в дисциплине «Фристайл». В соревнованиях примут участие около 80 спортсменов со всей России.

Традиционно масштабное мероприятие пройдет в период празднования Масленицы напротив уникального историко-архитектурного музея-заповедника «Усолье Строгановское». Участники и зрители смогут посетить выставочные экспозиции Палат Строгановых, Дома Брагина, Усадьбы Голицыных, а также поучаствовать в интерактивных играх и анимационных программах. Для всех желающих по предварительной записи будут организованы бесплатные мастер-классы по управлению кайтом.

Андрей Силаев, заместитель генерального директора — директор по безопасности ПАО «Уралкалий»:

— «Уралкалий» традиционно поддерживает развитие спорта в Березниках и Соликамске. «Строгановская миля» за годы реализации вышла на федеральный уровень и ежегодно привлекает многих профессиональных спортсменов, а также туристов. Это уникальное объединение соревнований по парусному спорту и событийному туризму на одной площадке.

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