Территорию Пермского края оцифровали на 80% Поделиться Твитнуть

Фото: Управление Росреестра по Пермскому краю

Пермский край обеспечен сведениями ЕЭКО (Единой электронной картографической основы) на 80,2%. На сегодняшний день более 2800 населенных пунктов на территории Прикамья покрыты сведениями ЕЭКО. Основную часть материалов составляют снимки, полученные в ходе аэрофотосъемочных работ в 2022 и 2023 годах. Об этом сообщили в управлении Росреестра по Пермскому краю.

Картографические и геодезические материалы — важнейшая и необходимая основа при принятии решений в госуправлении, в сфере территориального и градостроительного планирования, развития инфраструктуры страны, мониторинга хозяйственной деятельности, прокомментировала руководитель управления Росреестра по Пермскому краю Лариса Аржевитина: «Бизнесом данные сведения могут быть использованы при реализации проектов в области геодезии, картографии, геоинформатики и иных сферах. Актуальные картографические материалы позволят кадастровым инженерам повысить точность измерений, сократить сроки проведения кадастровых работ».

Напомним, с 1 апреля 2024 года вступают в силу обновленные Правила предоставления заинтересованным лицам сведений единой электронной картографической основы. Они будут предоставляться заявителям на основании присоединения к договору о предоставлении сведений картографической основы. Органам власти, а также организациям, выполняющим работы по государственным/муниципальным контрактам, сведения ЕЭКО предоставляются бесплатно. В остальных случаях их предоставление осуществляется за плату, размер которой устанавливается правительством РФ.

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