Максим Артамонов Пермский край по-прежнему лидирует по ценам на топливо в ПФО Автомобилисты Прикамья платят за бензин и дизель больше Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На сайте Росстата появились данные по ценам на автомобильный бензин и дизельное топливо с 4 по 10 марта. В Пермском крае цены держатся на одном уровне две недели, однако они, как и прежде, самые высокие в Приволжском федеральном округе.

В частности, цена за один литр АИ-92 остаётся пока таком же уровне, как и две недели назад: 50,78 руб. Один литр бензина АИ-95 обходится водителям в 55,18 руб., а один литр АИ-98 — в 69,64 руб. Дизельное топливо остаётся на прежнем уровне — 65,30 руб.

Росстат

В целом за неделю рост цен на бензин отмечен в четырёх субъектах РФ, больше всего — в Калининградской области (+0,2%). Снижение цен на бензин зафиксировано в семи российских регионах, более всего — в Ростовской области (-0,3%).

В Москве изменение цен составило (-0,1%), в Санкт-Петербурге цены не изменились.

Изучение цен проводится еженедельно на более 1700 АЗС, расположенных в 279 городах России.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.