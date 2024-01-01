В Перми краевые власти обсудили перспективы сотрудничества в дорожной отрасли Губернатор Дмитрий Махонин встретился с главой ФКУ Упрдор «Прикамье» Анатолием Дашкевичем Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого правительства

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и начальник ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Прикамье» Федерального дорожного агентства» Анатолий Дашкевич обсудили результаты работы и дальнейшее развитие дорожной сети на территории региона. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

По данным Анатолия Дашкевича, доля федеральных трасс в Пермском крае, соответствующих нормативам, составляет почти 90 %, и до конца 2027 года стоит ключевая задача — привести в нормативное состояние не менее 85 % дорог опорной сети.

Во время встречи обсуждался ход работ на федеральных трассах. Сейчас основной объём работ выполняется на автомобильной дороге М-7 «Волга», главной транспортной артерии региона. Эта автодорога обслуживает внутренние перевозки восьми муниципальных районов, а также Перми и Краснокамского городского округа.

Работы на этом объекте планируется завершить в октябре 2024 года. После реконструкции там будет четырёхполосная дорога с разделительной полосой и искусственным электроосвещением на всём протяжении. На 458-м км в Краснокамском городском округе появится транспортная развязка и пешеходные переходы в разных уровнях на примыканиях к поселкам Усть-Сыны и Майский, у деревни Кузнецы. На участке также построят 11 остановочных комплексов с местами для инвалидов.

Масштабная реконструкция этого объекта началась в декабре 2020 года на участке 450 — 459 км. Она призвана ликвидировать многокилометровые заторы и увеличить пропускную способность дороги до 40 тыс. автомобилей в сутки.

В этом году власти также планируют завершить капремонт ещё на двух участках автомобильной дороги А-153 Нытва — Кудымкар. Там обновят около 20 км дорожного покрытия. Подрядчик расширит проезжую часть с двух до трёх полос движения. Будет сделано барьерное парапетное и перильное ограждения, установлены новые автопавильоны на посадочных площадках и обустроены пешеходные дорожки. Ввод отрезка намечен на ноябрь этого года.

Всего автодорога А-153 Нытва — Кудымкар обновится на протяжении 126 км. Пять лет назад она перешла в ведение ФКУ Упрдор «Прикамье». За это время в нормативное состояние было приведено 88 км дороги (70 % её протяженности). Реализация проекта позволит повысить уровень безопасности на дороге для всех участников дорожного движения. В перспективе у дорожников — капитально отремонтировать ещё 9 км. Благодаря этому к 2025 году трасса А-153 в границах Пермского края стала соответствовать всем нормативным показателям.

В ходе обсуждения дорожной отрасли глава Прикамья сообщил, что на территории региона реализуются сразу несколько масштабных проектов транспортной инфраструктуры, в том числе и в рамках дорожного нацпроекта.

Самым капиталоёмким из них является строительство нового выезда с промузла «Осенцы» с кольцевой развязкой и путепроводом. Работы на объекте стартовали в 2022 году. Протяженность всего участка составляет порядка 3,4 км, из них на 1,9 км ‒ новое строительство. Зимой работы на дорожной части не ведутся, поэтому основные работы сконцентрированы на путепроводе, который соединит улицу Промышленную с основным ходом дороги и выездом на Нестюковский тракт. Сейчас там идут сварочные работы на перильном ограждении, завершены работы по отсыпке конусов в районе первой и девятой опор. До наступления зимы на путепроводе был уложен защитный слой, слой гидроизоляции и защитный бетонный слой на шести пролетах. С наступлением положительных температур дорожный пирог будет уложен на оставшихся двух пролетах, после чего строители приступят к укладке асфальто-бетонной смеси. Будущий путепровод по проекту состоит из восьми пролетов: четырех больших (по 33 метра длиной каждый) и четырех пролетов меньшей протяженности, от 9 до 24 метров. Общая длина будущего путепровода — 208 метров.

По утверждению краевых властей, сейчас одновременно ведётся строительство и реконструкция как объектов на территории Перми, так и в регионе. Это позволяет в равной степени развивать дорожную сеть всего Пермского края.

Глава Прикамья отметил, что в 2024 году дорожники построят около 8,5 км новых дорог, а более 310 км будут отремонтированы.

В завершении встречи Анатолий Дашкевич сообщил, что в Пермскую агломерацию входит 107 км федеральных дорог. Это 62 км М-7 «Волга» (Нытвенский, Краснокамский район) и 45 км Р-242 Пермь — Екатеринбург. К началу 2025 года к нормативу будет приведено 86% автомобильных дорог, входящих в агломерацию. На эти цели из федерального бюджета выделено 2,5 млрд рублей. Также стороны отметили, что готовы к дальнейшей реализации совместных проектов на территории региона.

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