В электронном голосовании на выборах президента примут участие 250 тысяч жителей Прикамья Поделиться Твитнуть

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В Пермском крае избирком региона подвёл итоги приёма заявлений для участия в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) и голосовании через механизм «Мобильный избиратель» на выборах президента России в марте 2024 года.

Всего в период с 29 января по 11 марта совокупно подано более 250 тыс. заявлений. Свыше 50 тыс. человек (3% от числа избирателей) будут голосовать через систему «Мобильный избиратель» по месту нахождения, и почти 200 тыс. (более 10% избирателей региона) проголосуют через ДЭГ.

Как отметил председатель избирательной комиссии Пермского края Игорь Вагин, количество избирателей, подавших заявления на голосование по месту фактического нахождения и ДЭГ более чем вдвое превысило показатели 2018 года (тогда существовал только механизм «Мобильный избиратель»).

«Это говорит о дополнительных удобствах голосования и расширении возможностей участия в выборах наших земляков, — отметил Вагин. — Эти рекордные цифры являются дополнительным индикатором, подтверждающим ожидания высокой явки на предстоящих выборах в регионе».

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