В МЧС Прикамья предупредили о гололедице и изморози 14 марта Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Как сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю, 14 марта в регионе ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: изморозь, а на дорогах гололедица.

В связи с этим, водителям необходимо строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений. Движение необходимо осуществлять с учётом реального состояния дорожного покрытия.

Пешеходам предписано быть максимально осторожными при передвижении по тротуарам и переходе проезжей части.

«О прогнозируемых погодных явлениях, соблюдении правил безопасного поведения сообщите родным и знакомым», — рекомендуют в министерстве.

Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01»( со стационарного телефона) или «101», «112» (с мобильного телефона). Вызов бесплатный.

По прогнозам синоптиком, днём 14 марта в Прикамье ожидается около ноля градусов, в ночные часы столбики термометров могут опуститься до -2 градусов, пройдёт мокрый снег.

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