Коммунальщики просят жителей Перми сообщать об утечках зелёной воды Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сотрудники филиала «Пермский» ПАО «Т Плюс» с 18 по 31 марта проведут плановую проверку тепломагитстралей на территории Мотовилихинского района Перми. Как стало известно «Новому компаньону», в сетевую воду добавят реагент флуоресцеиннатрий «Уранин-А», который будет окрашивать теплоноситель в ярко-зеленый цвет.

Расцвеченная таким образом вода поможет обнаружить утечки теплоносителя из тепловых сетей из-за незаконных врезок или аварийных ситуаций и снизить объём, так называемой, подпиточной воды в системе теплоснабжения города.

В случае обнаружения утечек зелёной воды горожан просят звонить в Тепловую справочную службу по телефонам: 8 (342) 259-39-98, 8 (342) 259-02-98.

В «Т Плюс» на всякий случай отметили, что реагент абсолютно безопасен для людей и природы, ведь в сетевую воду его добавляют в строгой дозировке. Также коммунальщики пояснили, почему проводят проверку в разгар отопительного сезона. Дело в том, что для таких работ сеть должна быть полностью заполнена теплоносителем.

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