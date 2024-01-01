Лесные пожарные Прикамья начали готовиться к предстоящему сезону С начала марта у них проходят воздушные тренировки Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Министерства природных ресурсов Пермского края

В Перми на аэродроме Фролово начались воздушные тренировки по прыжкам с парашютом парашютистов-пожарных Гайнского и Ныробского отделений спецподразделения «Западно-Уральская база авиационной охраны лесов» Пермского лесопожарного центра. Об этом сообщили в пресс-службе минприроды по региону.

Тренировки состоят из трёх этапов. Первый (для инструкторского состава) прошёл с 4 по 8 марта, второй — с 9 по 12 марта, а третий проходит с 13 по 16 марта. На втором и третьем этапе бойцы авиалесоохраны используют парашюты ПТЛ-72 и «Лесник-3», соответственно.

Фото: пресс-служба Министерства природных ресурсов Пермского края

Во время тренировочных прыжков участники отрабатывают несколько упражнений: разворот купола в воздухе, прыжки на точность приземления в круг радиусом 10-20 м для тренировок на парашютах «Лесник-3» и радиусом 25-50 м для тренировок на парашютах ПТЛ-72. Также бойцы тренируют групповые прыжки, прыжки с имитацией приводнения и прыжки в снаряжении парашютиста-пожарного.

С 25-28 марта начинается вторая часть воздушной подготовки парашютно-десантной пожарной службы. Пожарные будут спускаться с вышки тренажёра и вертолёта. Всего планируется совершить 189 спусков с высоты 10 м и 335 спусков с вертолёта МИ-8 в режиме «висения» с высоты 20-40 м.

Фото: пресс-служба Министерства природных ресурсов Пермского края

Во время тушения лесных пожаров на удалённых территориях Прикамья спасатели ежегодно совершают около 300 производственных прыжков с парашютом. Первый удар принимает на себя парашютно-десантная пожарная служба. По статистике, парашютисты-пожарные и десантники-пожарные Прикамья, составляющие авиационные силы региона, ликвидируют более 60% лесных пожаров в труднодоступных и удалённых лесных массивах.

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