Алёна Бронникова В Прикамье расследуют дело о незаконной рубке леса на 16 млн рублей Задержаны владелец и трое работников пилорамы Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

В Пермском крае возбуждены уголовные дела в отношении четырёх жителей Бардымского района по подозрению в незаконной рубке леса в особо крупном размере. Как сообщает ГУ МВД Прикамья, дела соединены в одно производство и направлены для расследования в Главное следственное управление краевого ведомства.

На территории Осинского участкового лесничества осенью прошло года были обнаружены три незаконные вырубки деревьев хвойных пород, всего было срублено не менее 1 тыс. куб. м. Причинённый РФ ущерб составил около 16 млн руб.

Личности четверых подозреваемых были установлены. Ими оказались индивидуальный предприниматель и трое работников его пилорамы из Бардымского района. Злоумышленников задержали, по местам их проживания и на пилораме были проведены обыски.

Суд вынес решение о заключении под стражу организатора незаконной вырубки и бригадира. Ещё двоим, которые исполняли роль рубщиков, избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. В данный момент расследование продолжается.

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