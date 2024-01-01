Пытавшийся скрыться от полиции пьяный таксист арестован в Пермском крае Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском крае на 15 суток арестован нетрезвый таксист, который пытался скрыться от сотрудников полиции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошёл в вечернее время 10 марта на автодороге Пермь—Березники. Во время несения службы экипаж сотрудников ДПС на 61 км трассы остановил автомобиль такси марки Hyundai Solaris для проверки документов у водителя.

За рулём иномарки сидел мужчина, который, по внешним признакам, был пьян. Автоинспекторы предложили гражданину пройти освидетельствование, но тот заблокировал двери легковушки и ударил по газам.

Полицейские организовали преследование, через громкоговорящее устройство приказывали водителю остановиться, но тот продолжал движение, совершая опасные манёвры.

Для остановки лихача полицейским пришлось применять табельное оружие: после предупредительных выстрелов в воздух был открыт огонь по колёсам преследуемого автомобиля. В результате погони водителя иномарки задержали. Им оказался 39-летний сотрудник службы такси. Тест показал, что мужчина действительно был пьян (в выдыхаемом воздухе обнаружили 0,88 мг/л этилового спирта, что соответствует средней степени опьянения).

Как выяснилось, в тот день у мужчины был выходной. У него возникла ссора с супругой, после чего он употребил алкоголь и сел за руль арендованного автомобиля.

В отношении таксиста составили пять административных материалов, судом мужчина также был арестован на 15 суток за неповиновение законным распоряжениям сотрудников полиции.

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