В Перми прошёл митинг-концерт «Вместе! За Россию!» Поделиться Твитнуть

12 марта в Саду им. Миндовского состоялся митинг-концерт «Вместе! За Россию!». Основной идеей форума-концерта является объединение сторонников политики государства по защите и сохранению национальных, семейных и культурных ценностей, а также поддержка президента в выбранном политическом курсе.

Открывая митинг-концерт, его участников приветствовали первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края, первый заместитель председателя Законодательного собрания Пермского края Вячеслав Григорьев, Герой России, заместитель председателя Законодательного собрания Пермского края Сергей Яшкин, заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Индустриального района Перми Василий Кузнецов.

В своём выступлении Вячеслав Григорьев отметил: «Сегодня мы собрались здесь, чтобы показать, что мы едины. Мы — это те, кто любит свою Родину. Кто готов стоять на защите её интересов. У нас достаточно сил, ресурсов, энергии, талантов, чтобы иметь устойчивую экономику, социальное государство и мощные Вооружённые силы. Мы никому не позволим диктовать нам свои условия, ставить в зависимое положение и навязывать нам чуждые модели поведения. Именно этот курс чётко обозначил наш президент во время недавнего послания Федеральному собранию. И мы с этого курса не свернём!».

Участник специальной военной операции, доброволец отряда "Барс-18" Дмитрий Баклаенко в своём выступлении выразил поддержку курсу развития страны, озвученную президентом, и выразил слова благодарности всем неравнодушным людям, которые ежедневно помогают бойцам на передовой.

С центральной площадки концерта в Волгограде, через прямую трансляцию по всей России к участникам обратился председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев: «Нас объединяет одна идея — мы хотим жить в сильной стране, а сильной страной должен руководить сильный президент. Только в этом случае мы победим. А мы победим, сомнений нет. За Победу! За Россию!»

В праздничном мероприятии приняли участие активисты местных отделений «Единой России», члены регионального политсовета партии, члены регионального совета сторонников, молодогвардейцы, кадеты и жители Перми.





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