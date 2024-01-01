Андрей Стрельцов «Амкар» обыграл тольяттинскую «Ладу» в контрольном матче Поделиться Твитнуть

«Амкар» проводит заключительный сбор в местечке Лоо. В третьем контрольном матче «красно-чёрные» встретились с командой, с которой будет выступать в новом сезоне в одной группе, «Ладой» из Тольятти. Поединок завершился победой пермской команды со счётом 1:0. Единственный забитый гол в активе Данилы Ахатова.

Отметим, что ранее «Амкар» потерпел два поражения в товарищеских играх. Подопечные Андрея Блажко вначале уступили команде любителей Rocket Team из Медиалиги 0:1, а затем проиграли таганрогскому «Форте» 0:2.

Следующая контрольная игра для «Амкара» состоится 16 марта, в субботу, с «Ностой» из Новотроицка.

Вниманию болельщиков. Стало известно, что по просьбе нижегородского клуба «Волна» игра первого тура 13 апреля состоится в Перми, а в октябре команды сыграют в Нижнем. Таким образом, «Амкар» в чемпионате во Второй лиге, дивизиона Б, четвёртой группы стартует дома.

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