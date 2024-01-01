Убившего беременную жену пермяка отправили на принудительное лечение Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Жителя Пермского края, который убил беременную супругу, отправили на лечение в медорганизацию, оказывающую психиатрическую помощь. Об этом сообщили в СУ СКР по региону, расследовавшем данное уголовное дело.

Следствие, а затем и суд установили, что в августе 2023 года в квартире в Свердловской районе Перми мужчина из ревности в ходе ссоры нанёс беременной супруге множественные удары ножом, от которых потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Вина убийцы была доказана, но тюремного заключения он избежит. Как установили врачи, мужчина страдает тяжелым хроническим психическим расстройством, которое в период совершения инкриминируемого ему деяния лишило его возможности осознавать фактический характер своих действий и руководить ими. Решением суда подсудимый направлен на длительное принудительное лечение.

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