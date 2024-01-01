Скончалась старший преподаватель юрфака ПГНИУ 54-летняя Елена Мякишева Поделиться Твитнуть

Елена Мякишева

ПГНИУ

После тяжёлой болезни 10 марта скончалась старший преподаватель кафедры трудового и международного права юридического факультета ПГНИУ, начальник отдела лицензирования и аккредитации учебно-методического управления 54-летняя Елена Мякишева. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«Елена Анатольевна отдала всю свою жизнь Пермскому университету. Окончив механико-математический факультет Пермского государственного университета в 1992 году по специальности «прикладная математика», она активно включилась в процесс формирования цифровых компетенций у студентов юридического факультета, став одним из первых преподавателей информатики на факультете», — говорится в некрологе.

Коллективы учебно-методического управления и юридического факультета Пермского госуниверситета выражают искренние соболезнования родным, близким и друзьям Елены Мякишевой.

Её похороны состоялись в Перми 12 марта.

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