Алёна Бронникова Погрузка на железной дороге Прикамья в феврале выросла на 32% Этот показатель составил 3,7 млн тонн груза Поделиться Твитнуть

В феврале 2024 года погрузка на Свердловской железной дороге в Пермском крае составила 3,7 млн тонн, что на 32,2% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года (АППГ). Об этом сообщили в пресс-службе компании.

За первые два месяца нового года железнодорожники погрузили 7,3 млн тонн — это на 28,9% больше, чем за АППГ. С начала года по железной дороге было отправлено 2,9 млн тонн химических и минеральных удобрений (рост в 1,5 раза к январю-февралю прошлого года), 1,4 млн тонн промышленного сырья и формовочных материалов (рост в 2,5 раза), 35,4 тыс. тонн чёрных металлов (+11,9%) и 91,2 тыс. тонн цемента (+1,2%). По отдельным категориям грузов динамика оказалась отрицательной. Так, за январь-февраль было погружено 581,7 тыс. тонн строительных грузов — на 14,6% ниже, чем в АППГ, 1,2 млн тонн нефти и нефтепродуктов (-9,6%), 317 тыс. тонн кокса (-2,5%), 377,3 тыс. тонн химикатов и соды (-2,1%), а также 24,9 тыс. тонн метизов (-0,3%).

В целом погрузка на Свердловской железной дороге в феврале текущего года составила 10,9 млн тонн. Прирост по сравнению с АППГ оказался всего 0,9%.

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