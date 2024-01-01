Алёна Бронникова Жительницу Прикамья осудили за махинации при покупке торгового комплекса Женщина обманула свою знакомую на 4 млн рублей Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Соликамске суд вынес приговор 43-летней местной жительнице по обвинению в махинациях при покупке недвижимости. Как сообщает пресс-служба краевого МВД, женщину признали виновной в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Установлено, что в августе 2019 года осуждённая решила купить у своей знакомой торговый комплекс. Среди трёх покупателей её ценовое предложение оказалось самым высоким.

Женщины заключили предварительный договор о купле-продаже недвижимого имущества, на основании которого была определена стоимость объекта — 10,5 млн руб., и условия расчёта. Покупатель внесла задаток 50 тыс. руб., в октябре того же года передала продавцу ещё 4 млн. А когда пришло время подписывать основной договор, злоумышленница предложила указать в документах сумму в 6,45 млн руб.

«Фигурантка смогла убедить девушку, что такое фиктивное занижение стоимости продаваемого объекта будет выгодным при составлении отчётности в налоговых органах. Сама потерпевшая несколько лет знала женщину и её супруга, никаких сомнений в их порядочности и в том, что денежные средства будут выплачены в полном размере, у неё не возникло», — сообщили в полиции Прикамья.

Основной договор с заниженной стоимостью объекта был подписан, затем была проведена процедура по переходу права собственности. Комплекс находился в залоге у бывшей хозяйки до внесения полной суммы по договору.

В марте 2021 года виновная открыла в банке вклад на имя потерпевшей, перечислила на её расчётный счёт 2,4 млн руб. и направила уведомление об исполнении обязательств по договору в полном объёме. Обременения с объекта были сняты. Однако оставшаяся сумма в размере 4 млн руб. так и не была перечислена пострадавшей.

Девушка пыталась связаться с покупательницей, но та на контакт не шла. Потерпевшая обратилась за помощью в правоохранительные органы.

Суд назначил виновной наказание в виде трёх лет лишения свободы условно со штрафом 150 тыс. руб. в доход государства и обязал возместить потерпевшей материальный ущерб.

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