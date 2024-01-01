Авиакомпания S7 совершила последний рейс из Перми в Москву У перевозчика остались перелёты в Новосибирск Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Авиакомпания S7 завершила полётную программу из Перми в аэропорт Домодедово (Москва). Заключительный рейс №1168 был выполнен 11 марта в 20:00. Об этом сообщил «Коммерсантъ-Прикамье».

Теперь улететь в Москву можно авиакомпаниями «Аэрофлот» и «Победа». Пермские рейсы будут приземляться только во Внуково и Шереметьево.

Из Перми S7 продолжает выполнять прямые перелёты в Новосибирск. Сейчас в этот город в расписании Большого Савино значатся пять рейсов в неделю. С 31 марта и до 26 октября перелёты станут ежедневными. Они субсидируются из бюджета Пермского края.

В декабре 2023 года в пресс-службе S7 сообщили о сокращении полётной программы по «нескольким направлениям» в связи с «сезонным перераспределением самолётов» и «оптимизацией расписания». Ранее в СМИ указывалось на то, что у перевозчика возникли сложности с ремонтом американских двигателей P&W для самолётов Airbus. В январе из-за сокращения рейсов в Москву прошли увольнения бортпроводников S7.

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