Максим Артамонов В 2023 году официальный уровень безработицы в Прикамье составил 2,3% В теневом секторе оказались почти 115 тыс. жителей региона Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам прошлого года уровень безработицы в Пермском крае составил 2,3%, что немного ниже общероссийского показателя (2,9%). Такие данные привёл в ходе выездного заседания регионального правительства министр труда и социального развития Прикамья Павел Фокин.

Чиновник отметил, что в регионе растёт численность занятого населения: в прошлом году её уровень вырос на 1,2 %.

«По итогам 2023 года общая численность официально занятого населения составила 1 млн 146 тыс. человек. Большая часть из них (720 тыс. человек) заняты в организациях, 426 тыс. осуществляют деятельность в сфере малого и среднего предпринимательства», — отметил чиновник.

Во время выступления Павел Фокин заявил, что впервые с этого года Министерство труда РФ обозначило новый термин «потенциальная рабочая сила» и параметры по легализации трудового ресурса. Такое нововведение связано с закреплением на законодательном уровне понятия «неформальная занятость».

Так, по данным Минтруда РФ, в нашем регионе почти 115 тыс. человек задействовано в теневом секторе. Это результаты сверки налоговых органов, социального фонда и фонда обязательного медицинского страхования.

«Мы потенциально понимаем, о ком идёт речь. Например, чуть более 8 тыс. людей трудоспособного возраста в статусе малоимущих. В прошлом году их было в четыре раза больше», — отметил он.

К 2027 году федеральные власти поставили прикамским чиновникам задачу легализовать не менее 35 тыс. граждан. С этой целью уже в этом году планируется организовать работу межведомственной региональной комиссии по выявлению неформальной занятости.

По словам Фокина, на конец года актуальными были 32 тыс. вакансии — это больше, чем во все предыдущие годы. Кроме того, в 2023 году 35 336 человек получили услуги службы занятости. На предприятия оборонно-промышленного комплекса Пермского края в прошлом году было трудоустроено 17 092 человека.

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