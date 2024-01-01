Алёна Бронникова Для трёх школ Пермского края закупят российские флаги и гербы на 38 млн рублей Заявки на участие в аукционе принимаются до конца марта Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» разместил на сайте госзакупок информацию о проведении аукциона на поставку государственных символов РФ для образовательных организаций в рамках федерального проекта «Патриотическое воспитание». Начальная (максимальная) цена контракта составляет 38,5 млн руб.

Согласно техзаданию, комплекты государственных символов поставят в три школы Пермского края. Для Шадейской школы (Кунгурский МО) — 99 комплектов до 14 июня, для лицея № 10 и школы «Петролеум+» — по 160 комплектов до 28 июня и 30 июля соответственно.

В каждый из этих комплектов входит российский флаг для флагштока, уличный флагшток, протокольный флаг РФ, большой и малый гербы РФ по одной штуке, а также по 10 штук настольных флагштоков с одним флагом.

Заявки на участие в закупке принимаются до 28 марта. Итоги подведут 4 апреля.

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