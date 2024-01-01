Алёна Бронникова Жителям Прикамья грозят пожизненные сроки за незаконный оборот наркотиков Полицейские пресекли сбыт запрещённых веществ в рекордном объёме Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Пермский районный суд рассмотрит уголовное дело в отношении девяти жителей Пермского края, Свердловской и Самарской областей, Башкортостана и Удмуртии по обвинению в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Информация появилась в соцсетях краевого МВД.

С лета 2022 года были задержаны четыре курьера, перевозивших партии наркотиков массой от 500 гр. Затем были установлены ещё двое, выполнявших функции межрегионального оптового курьера-перевозчика и оптового склада. Они организовали в другие регионы доставку особо крупных партий запрещённых веществ массой от 5 до 13 кг. Полицейские вышли на след жителя Перми, который наладил производство в частном доме.

«Мощность лаборатории позволяла изготовлять смертельное зелье в промышленных масштабах. В общей сложности полицейскими пресечён сбыт не менее 580 кг синтетических наркотиков, что является беспрецедентным для Пермского края. Цена такой партии на теневом рынке составляет более 380 млн руб.» — сообщили в пресс-службе полиции Прикамья.

Следователи наложили арест на имущество фигурантов, в том числе земельные участки, автомобили, жилой дом и около 7,5 млн. руб. наличных, криптовалюты и на электронных счетах. Пятеро обвиняемых легализовали более 18,5 млн руб., добытых преступным путём.

Преступникам инкриминируют 26 эпизодов сбыта и производства запрещённых веществ. Двое заключили досудебное соглашение, их дела будут рассматривать в особом порядке. В отношении остальных дело направлено в Пермский районный суд для рассмотрения по существу, мужчинам грозят длительные сроки лишения свободы вплоть до пожизненного заключения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.