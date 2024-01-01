Максим Артамонов В Пермском крае установлены 106 зон затопления Они расположены в 30 муниципалитетах, где живут более 12 тысяч человек Поделиться Твитнуть

Затопленные дворы в Коми округе

ВКонтакте

На выездном заседании краевого правительства, которое состоялось 11 марта, заместитель министра природных ресурсов Прикамья Вадим Скворцов рассказал о готовности региона к прохождению половодья в этом году.

По словам чиновника, всего в крае установлено 106 зон затопления в 30 муниципалитетах.

«Их (зон затопления — Ред.) общая площадь составляет более 11 тыс. га, на их территории находится почти 10 тыс. жилых домов с проживающим населением более 30 тыс. человек», — пояснил замминистра.

Скворцов предположил, что в этом году половодье будет развиваться по благоприятному сценарию (зоны затопления — Кунгурский и Чердынский округа) или вероятному сценарию (зоны затопления — Чусовской городской округ, Кудымкарский, Карагайский, Пермский муниципальные округа и Краснокамский городской округ).

Согласно прогнозам, в этом году половодье начнётся со второй трети декады апреля на юге и в центре региона, а в северных территориях — в начале мая.

Больше всего зон затопления в Кнгурском (20), Кудымкарском (11), Гаинском (7), Суксунском (7), Куединском (6) и Бардымском (5) округах. Также есть опасность в Чусовском городском округе на территории 1042 га, где расположена 1 тыс. жилых домов с населением более 2,6 тыс. человек.

С 2023 года в регионе проводится комплекс мер по берегоукреплению рек. В прошлом году сделаны четыре объекта: в Осе, Кунгуре, Нытвенском округе и д. Приморье. В этом году планируется отремонтировать ещё 6 объектов в 5 территориях. В результате этих мероприятий будет предотвращён возможный ущерб на сумму более 6,7 млрд рублей и защищено более 12 тыс. человек, рассказал чиновник.

На сегодняшний день в Пермском крае находится 29 тыс. рек и два крупных водохранилища федерального значения. На территории региона расположено 106 паводкоопасных населённых пунктов, 114 км защитных дамб и берегоукреплений.

В границах зон затопления запрещено капитальное строительство без проведения защитных мероприятий, размещение кладбищ и скотомогильников, использование сточных вод и применение авиационных мер борьбы с вредителями.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.