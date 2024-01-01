В Перми на Дне города выступит Алексей Глызин За выступление власти заплатят ему 1 млн рублей Поделиться Твитнуть

Фото: Википедия

Российский певец Алексей Глызин выступит в ходе празднования Дня Перми. Это следует из поста, опубликованного telegram-канале исполнителя.

Портал «В Курсе» сообщает, что гонорар артиста за выступление составит 1 млн руб.

В соцсеях самого певца опубликована программа его концертов в российских городах на несколько месяцев. Первые концерты состоялись 2 и 3 марта в Москве и Сергиевом Посаде, соответственно. В анонсе указано, что в Перми выступление исполнителя состоится 12 июня на "Центральной площади".

Алексею Глызин — советский и российский эстрадный певец, актёр, музыкант и радиоведущий. В советские годы он был участником ВИА «Добрый молодцы» и ансамбля «Весёлые ребята». С конца 1980-х годов начал сольную карьеру. В 2026 году получил звание заслуженного артиста РФ, а в 2017 году стал обладателем премии «Шансон года».

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