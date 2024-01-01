В Перми на Дне города выступит Алексей Глызин
За выступление власти заплатят ему 1 млн рублей
Российский певец Алексей Глызин выступит в ходе празднования Дня Перми. Это следует из поста, опубликованного telegram-канале исполнителя.
Портал «В Курсе» сообщает, что гонорар артиста за выступление составит 1 млн руб.
В соцсеях самого певца опубликована программа его концертов в российских городах на несколько месяцев. Первые концерты состоялись 2 и 3 марта в Москве и Сергиевом Посаде, соответственно. В анонсе указано, что в Перми выступление исполнителя состоится 12 июня на "Центральной площади".
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