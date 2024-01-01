В Перми земельные участки для героев СВО будут распределять по жеребьёвке В мэрии рассказали о процедуре предоставления земли Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В краевом центре утверждён порядок предоставления земли героям СВО. Распределение участков будет проводиться через процедуру жеребьёвки в соответствии с очередностью военнослужащих, имеющих право на получение данной меры поддержки. Об этом сообщили в городском департаменте земельных отношений администрации Перми.

В ведомстве напомнили, что для получения земли участникам СВО сначала необходимо обратиться с соответствующими заявлением и документами в департамент социальной политики администрации Перми по адресу: ул. Газеты Звезда, 9. Реестр заявителей, имеющих право на получение земельного участка, будет формироваться в соответствии с датой подачи заявления.

Распределение земли будет осуществляться путём случайной выборки, проводимой специальной комиссией. В процедуре жеребьевки будут участвовать только те участки, которые включены в перечень. С параметрами и местоположением участков можно будет ознакомиться заранее на официальном сайте мэрии.

Заявители имеют право отказаться от участия в жеребьевке, если им не подходят предлагаемые земельные участки. Для этого необходимо подать заявление об отказе. Если такое заявление не будет подано, то участники распределения признаются согласившимися на предложенные условия. После проведения жеребьёвки специалисты департамента земельных отношений самостоятельно направляют документы в Росреестр для регистрации права собственности, а затем выдают заявителям документы на земельные участки.

Напомним, что на земельные участки имеют право претендовать военнослужащие, включая уволенных в запас, добровольцы и участники войск национальной гвардии Российской Федерации, удостоенные звания Героя России или награждённые орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе специальной военной операции. В случае гибели таких лиц, мерой поддержки могут воспользоваться их близкие родственники: супруги, родители и дети.

Предоставленные земельные участки могут быть использованы для индивидуального жилищного строительства. На заседании Пермской городской думы в феврале были утверждены максимальные и минимальные параметры таких участков — от 450 до 1200 кв. м. В течение года планируется сформировать 99 участков для предоставления.

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