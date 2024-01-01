Алёна Бронникова Центр развития культуры Пермского округа планирует закупку автоклуба Стоимость передвижного многофункционального культурного центра оценили в 11,1 млн рублей Поделиться Твитнуть

Министерство культуры Пермского края

МАУ «Центр развития культуры, молодёжи и спорта Пермского муниципального округа» 7 марта разместило аукцион в электронной форме на поставку передвижного многофункционального культурного центра (автоклуба). Согласно информации, опубликованной на сайте госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта составляет 11,1 млн руб.

Подрядчик должен будет поставить предмет закупки в течение 120 дней с момента заключения контракта. Гарантии качества распространяются на срок не менее 24 месяцев или 60 тыс. км пробега.

В техзадании указано, что автоклуб должен быть новым, конструктивно выполнен на базе цельнометаллического автобуса. В нём должны быть учтены пассажирский отсек для перевозки сотрудников, многофункциональный грузовой отсек, сдвижная багажная платформа для размещения навеса сценического подиума, а также мобильный сценический модуль с возможностью установки и эксплуатации отдельно от автоклуба.

Кроме того, он должен быть оборудован комплектом светового, звукового и мультимедийного оборудования и системой электропитания 220 В с автономным генератором.

«Автоклуб обеспечивает проведение на открытых площадках агитационных, культурно-массовых и зрелищных мероприятий, выступления должностных лиц, муниципальных отделов культуры, представителей местных властей, ветеранских организаций, творческих коллективов и агитбригад», — сообщается в требованиях к характеристикам товара.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 15 марта. Победитель будет определён 20-го числа.

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