Алёна Бронникова В Перми содержанием общественных туалетов будет заниматься департамент ЖКХ Проект решения внесён на рассмотрение гордумы Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба администрации Ленинского района Перми

Депутаты Пермской городской думы рассмотрят проект изменений в Положение о департаменте жилищно-коммунального хозяйства города. Администрация Перми внесла предложение дополнить функции ведомства установкой и содержанием общественных туалетов.

Согласно документу, департаменту ЖКХ поручат заняться организацией «мероприятий на территории общего пользования города, в том числе на территориях, занятых городскими лесами, по капитальному ремонту, ремонту и содержанию капитальных общественных туалетов, приобретению, установке, ремонту и содержанию модульных туалетов (за исключением биотуалетов)».

Этим же проектом решения предлагается исключить соответствующие функции из Положений о департаменте дорог и благоустройства и управления по экологии и природопользованию администрации Перми. Контроль исполнения будет возложен на комитет гордумы по местному самоуправлению и регламенту.

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