Алёна Бронникова Жителя Перми осудили за кражу велосипедов на сумму почти в полмиллиона рублей Преступник похитили 22 велосипеда Поделиться Твитнуть

Фото cyclearea.ru

Индустриальный районный суд Перми признал виновным 29-летнего мужчину в совершении 19 преступлений по ч. 1 и п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». По информации полиции Пермского края, похититель действовал на территории Дзержинского, Индустриального и Ленинского районов регионального центра.

«В ходе предварительного следствия было установлено, что криминальный путь фигуранта длился с мая по июль 2023 года. Осуждённый присматривал двухколёсный транспорт в подъездах и дворах жилых домов. Всего мужчина успел прибрать к рукам 22 велосипеда, один детский самокат и различное велосипедное оборудование», — сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Мужчина сбывал похищенное имущество, а вырученные деньги тратил на личные нужды. Общая сумма нанесённого за три месяца ущерба составила более 489 тыс. руб.

Сотрудники полиции задержали злоумышленника летом прошлого года. В марте суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 2 года и 6 месяцев в колонии строго режима.

В прошлом году в Перми за похожее преступление были задержаны мужчина и две женщины. Злоумышленникам было предъявлено обвинение в похищении 45 велосипедов. Сумма ущерба составила более 1 млн руб.

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