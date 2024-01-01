Алёна Бронникова В Пермском крае предупреждают о понижении температуры воздуха до -26 градусов Потепление ожидается после 12 марта Поделиться Твитнуть

Юрий Чернов

В ночь на 11 марта в Пермском крае под влиянием промежуточного гребня ожидается понижение температуры воздуха до −16…−21°, на севере до −26°. Как сообщает Пермский ЦГМС, осадки в понедельник прекратятся, ветер стихнет, создадутся благоприятные условия для формирования изморози.

С приближением циклона с фронтальной системой осадки возможны на северо-западе региона. В Перми осадки не прогнозируются. Днём на территории Прикамья воздух прогреется до −7…−12°. В краевой столице ночью столбики термометров опустятся не ниже −21°, днём — не выше −8°.

Небольшой и умеренный снег в регионе ожидается 12 марта. Температурный фон окажется на 3-5° ниже климатической нормы. Ночью на территории региона −14…−19°, на востоке до −24°, днём −4…−9°. Ночью в Перми температура воздуха составит −15…−17°, днём −5…−7°.

По предварительным прогнозам синоптиков, после 12 марта в Пермском крае начнётся потепление. Продлиться оно может в течение недели.

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