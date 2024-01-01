Андрей Стрельцов
«Парма» в тяжелейшем матче обыграла лидера чемпионата
УНИКС потерпел в Перми первое поражение за восемь матчей
В субботу на своей площадке «Парма» в матче второго этапа группы А Единой лиги ВТБ встретилась с УНИКСом. Итог поединка 82:80 в пользу пермской команды. Всё решилось на последних секундах, когда игроки пермского клуба не дали соперникам забить в атаке.
Би Джей Джонсон (20 очков, пять подборов, один ассист) и Си Джей Брайс (20 очков, четыре подбора, один ассист) стали самыми результативными в составе победителей.
«Парма», которая осталась на пятом месте в турнирной таблице, сумела прервать семиматчевую победную серию УНИКСа, лидера турнира. В последний раз казанцы проигрывали 13 января как раз пермскому баскетбольному клубу.
«Сегодня любая из команд могла выиграть, но на последней минуте соперник был лучше и заслуженно победил. Решающим отрезком стал момент на старте четвёртой четверти, когда мы имели 8-очковое преимущество, но быстро растеряли его и отправились выявлять победителя в концовке. «Парма» забрала важнейший подбор в нападении, после которого забила трехочковый бросок, а нам в ответном владении не хватило удачи», — заявил после матча главный тренер БК УНИКС Велимир Перасович.
Следующую встречу подопечные Евгения Пашутина проведут 16 марта в Москве против ЦСКА.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.