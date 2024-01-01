Андрей Стрельцов «Парма» в тяжелейшем матче обыграла лидера чемпионата УНИКС потерпел в Перми первое поражение за восемь матчей Поделиться Твитнуть

В субботу на своей площадке «Парма» в матче второго этапа группы А Единой лиги ВТБ встретилась с УНИКСом. Итог поединка 82:80 в пользу пермской команды. Всё решилось на последних секундах, когда игроки пермского клуба не дали соперникам забить в атаке.

Би Джей Джонсон (20 очков, пять подборов, один ассист) и Си Джей Брайс (20 очков, четыре подбора, один ассист) стали самыми результативными в составе победителей.

«Парма», которая осталась на пятом месте в турнирной таблице, сумела прервать семиматчевую победную серию УНИКСа, лидера турнира. В последний раз казанцы проигрывали 13 января как раз пермскому баскетбольному клубу.

«Сегодня любая из команд могла выиграть, но на последней минуте соперник был лучше и заслуженно победил. Решающим отрезком стал момент на старте четвёртой четверти, когда мы имели 8-очковое преимущество, но быстро растеряли его и отправились выявлять победителя в концовке. «Парма» забрала важнейший подбор в нападении, после которого забила трехочковый бросок, а нам в ответном владении не хватило удачи», — заявил после матча главный тренер БК УНИКС Велимир Перасович.

Следующую встречу подопечные Евгения Пашутина проведут 16 марта в Москве против ЦСКА.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.