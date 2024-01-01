Екатерина Артёмова Японская телекомпания судится с предпринимателями из Прикамья Общая сумма требований по искам составляет 1,26 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Арбитражный суд Пермского края начал рассматривать исковые заявления японской телекомпании TV TOKYO Corporation к прикамским индивидуальным предпринимателям. По информации в картотеке суда, всего в период с ноября 2023 года по февраль 2024-го компания подала 22 заявления, в которых требует взыскать с бизнесменов компенсацию за нарушение исключительных прав. С каждого предпринимателя TV TOKYO Corporation взыскивает по 50-100 тыс. руб. Общая сумма требований по всем искам — 1,26 млн руб. Восемь заявлений уже рассмотрены в предварительных судебных заседаниях. В следующий вторник, 12 марта, состоятся первые два заседания, на которых иски будут рассматриваться по существу.

На 12 марта назначены заседания по рассмотрению исков TV TOKYO Corporation к ИП Евгению Кравчуку и ИП Диёрбеку Джураеву, которые занимаются торговлей. Как следует из материалов дел, TV TOKYO Corporation взыскивает с них по 50 тыс. руб. компенсации за незаконное использование исключительных прав на два произведения изобразительного искусства «Naruto» и «Sakura», а также на изображения «Kakashi» и «Символ деревни Скрытого листа».

Остальные предприниматели, ставшие ответчиками по искам TV TOKYO Corporation, также, в основном, специализируются на торговле. Некоторые из них занимаются производством одежды и аксессуаров, кто-то ведёт деятельность в сфере общепита. Основание всех поданных исков одно — незаконное использование изображения Наруто (герой одноимённого аниме-сериала), и других персонажей и символов, права на которые принадлежат японской компании.

В настоящий момент, по сведениям СМИ, компания TV TOKYO Corporation судится также с предпринимателями из Челябинской и Курганской областей, Ямало-Ненецкого автономный округа и Новосибирска.

Компания TV TOKYO Corporation, помимо «Наруто», транслирует такие известные аниме-сериалы, как «Ковбой Бибоп», «Шаман Кинг», «Гинтама» и другие. Также занимается трансляцией новостных и информационных программ.

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