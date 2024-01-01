Екатерина Артёмова В Пермском крае новые автомобили за месяц подешевели на 13% В целом по стране новые авто стали на 2,1% дешевле Поделиться Твитнуть

Фото: Freepik

Новые автомобили в Пермском крае в феврале 2024 года подешевели на 13% по сравнению с январём. Об этом сообщает VETTA со ссылкой на данные сервиса «Авто.ру».

По информации на сайте «Авто.ру», в целом по стране средняя цена нового автомобиля в феврале снизилась на 2,1% относительно января и составила 3,63 млн руб. В числе регионов, где зафиксировано самое сильное падение цен, — Липецкая область (-16,6%), Новосибирская область (-15,8%) и Ставропольский край (-15%). В то же время, в Оренбургской области цены у дилеров выросли на 21,5%, в Калужкской — на 6,1%, в Белгородской — на 5,8%.

Если смотреть динамику цен на конкретные модели, то заметнее всего в феврале в России подешевели автомобили Mitsubishi ASX (на 7,9%, до 3,31 млн руб.), а максимально подорожал Hyundai Santa Fe (на 5,1%, до 5,96 млн руб.).

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