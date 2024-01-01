Екатерина Артёмова В Прикамье возбудили уголовные дела из-за поддельных рецептов на лекарства Отпуск препаратов по подложным документам выявила прокуратура Поделиться Твитнуть

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В Чусовом городская прокуратура в ходе надзорных мероприятий выявила нарушения законодательства об охране здоровья граждан при отпуске рецептурных лекарственных препаратов.

Как сообщается на едином портале органов прокуратуры РФ, установлено, что в одной из аптек города допускался отпуск рецептурного препарата по бланкам, оформленным с нарушением обязательных требований. В частности, на документах не было штампов медорганизации с указанием её наименования, адреса и телефона. Кроме того, выявлены случаи продажи рецептурного лекарства неустановленным лицам на основании предъявленных ими подложных рецептов.

По результатам проверки прокуратура внесла представление руководителю ООО «Аптеки «Здоровье», которое управляет данной аптекой. На основании материалов проверки возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования или сбыт такого документа). Расследование дел находится на контроле прокуратуры.

По данным СБИС, в Пермском крае зарегистрировано одно ООО «Аптеки «Здоровье». Им управляет ООО «УК «Новая фармация» — управляющая компания аптечной сети «Пермфармация». По информации «Яндекс Карт», всего в Чусовом работает две аптеки этой сети.

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