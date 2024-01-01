Максим Артамонов В Прикамье прогнозируются снегопады и понижение температуры В больше всего осадков ожидается на востоке региона Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае холодная погода установилась до середины марта. Это связано с глубоким тропосферным циклоном с центром над Карским морем — в его системе будут формироваться ныряющие циклоны, которые начнут смещаться на Урал, а в тылу ожидаются арктические вторжения. Об этом рассказали в Гис-Центре ПГНИУ.

По словам синоптиков, ожидаются два вторжения. Первое — 10-11 марта, а второе — 13 марта. При этом первое вторжение будет сопровождаться постепенным понижением температуры с минимумом в ночь на 11 и 12 марта, а второе пока выглядит как более резкое, но может измениться.

В среднем в ближайшую неделю температуру воздуха синоптики прогнозируют ниже нормы на 2-4˚. При этом дневные оттепели практически исключены. Дневная температура будет держаться на уровне -3…-8˚, а на севере до -10˚. А 11 марта ещё на 2-3˚ холоднее.

Значительно сильнее ночные морозы ожидаются на севере Прикамья. например, в ночь на 11 мая можно ожидать на севере края до -23…-27˚, а на юге и в Перми -12…-18˚. Хотя в случае продолжительного ночного прояснения и в Перми можно ожидать похолодание до -20˚.

В ближайшие двое суток, с 8 по 9 марта, на большей части региона ожидаются снегопады небольшой и умеренной интенсивности. В сумме за двое суток прогнозируется 4-9 мм осадков. Большая часть из них выпадет на востоке края. Следующая порция снегопадов вероятна 12-13 марта — с небольшой или умеренной интенсивностью.

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