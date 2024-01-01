Алёна Бронникова В Перми увеличат размер премии главы города для талантливых школьников Премия «Золотой резерв» присуждается с 2018 года Поделиться Твитнуть

Telegram-канал Эдуарда Соснина

В Перми будут частично изменены условия присуждения школьникам премии главы города «Золотой резерв». Как сообщает ВЕТТА со ссылкой на департамент образования, с 2024 года планируется увеличить размер выплат и сделать упор на выпускников, оставшихся на дальнейшее обучение в краевой столице.

С этого учебного года для 40 выпускников 11-х классов, которые поступили и обучаются в вузах Пермского края, предусмотрены выплаты в размере 50 тыс. руб. Ещё для 15 выпускников 9-х классов, поступивших в средние специальные учебные заведения региона, предусмотрены премии в размере 25 тыс. руб. Помимо этого, 20 восьмиклассников получат возможность освоить первую профессию по востребованным местными предприятиями специальностям.

«Активную, творческую пермскую молодёжь мы всегда готовы поощрять. Создание условий для самореализации молодых людей в Перми является приоритетной задачей для краевых и городских властей. В рамках присуждения премии "Золотой резерв" школьники не только получают финансовую поддержку, но и могут найти будущего работодателя. Таким образом мы создаем в городе свой "золотой" кадровый резерв», — сообщил в телеграм-канале мэр Перми Эдуард Соснин.

Премия главы города «Золотой резерв» присуждается с 2018 года. Её получают талантливые школьники, добившиеся успехов в интеллектуальной, творческой, художественной и спортивной деятельности, лауреаты и призёры различных конкурсов, проявившие себя в общественной работе, показавшие высокие результаты в учёбе и отразившие результаты достижений и профессиональные предпочтения в электронном портфолио школьника.





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