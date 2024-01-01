Максим Артамонов В Пермском крае серийного афериста приговорили к 4 годам принудительных работ Он тратил похищенные деньги на ставки в букмекерской конторе Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Кудымкарский городской суд вынес приговор в отношении ранее судимого местного жителя 1992 г.р. Его признали виновным в совершении 18 эпизодов по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Как установил суд, молодой мужчина предлагал своим знакомым купить бытовую технику, телефоны, электронику и иные товары по низким ценам. Ему давали деньги, а он под различными предлогами переносил срок передачи товара. Впоследствии и вовсе перестал выходить на связь с покупателями.

По данным следствия, преступления были совершены с декабря 2021-го по октябрь 2022 года. Мужчина получал от потерпевших деньги и перечислял их на свой игровой счёт, а потом делал ставки на спорт в букмекерской конторе и распоряжался полученными деньгами по своему усмотрению. Для создания видимости реальной работы мужчина иногда приобретал товар в магазине и предоставлял его покупателям.

Всего потерпевшими по делу признаны 18 жителей Перми, Пермского района, Кудымкара, Краснокамска, Чайковского и Сургута. Общий ущерб составил более 3 млн руб.

По совокупности преступлений суд приговорил виновного к четырём годам принудительных работ с удержанием 10% заработной платы в доход государства и обязал возместить причинённый гражданам материальный ущерб.

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