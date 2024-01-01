Умер бывший солист Пермской оперы Александр Сибирцев Ему было 88 лет Поделиться Твитнуть

Александр Сибирцев

Пресс-служба Пермского театра оперы и балета

В среду, 6 марта, на 89 году скончался оперный певец, педагог и музыкальный деятель Александр Сибирцев.

Двадцать лет своей творческой карьеры, с 1973 по 1993 год, драматический тенор Александр Сибирцев провёл в Пермской опере, сообщили в театре. Здесь он исполнял заглавные партии в опере Верди «Отелло», Манрико в «Трубадуре», Каварадосси в «Тоске» и Германа в «Пиковой даме». В 1983 году был удостоен звания народного артиста РСФСР, а в 1984-м стал лауреатом Государственной премии РСФСР им. Глинки за свою роль Пьера Безухова в постановке оперы Прокофьева «Война и мир», которая продолжалась два вечера.

С 1993 года он стал солистом Самарского театра оперы и балета, а также одновременно занимал должность директора театра до 2001 года.

Александр Сибирцев также преподавал в ГИТИСе, университетах Перми и Самары. Среди его учеников были известные российские оперные солисты, такие как Анастасия Лепешинская, Отар Кунчулиа, Татьяна Ларина, Дмитрий Бобров, Анастасия Вечёркина и Александр Миненко.

Труппа Пермского театра оперы и балета выражает искренние соболезнования семье и близким Александра Сибирцева.

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