Зураб Церетели подарил свои работы музею в Пермском крае Выставка работ заслуженного художника СССР открылась в Усолье Поделиться Твитнуть

фото: музей "Палаты Строгоновых" в Усолье

Заслуженный художник СССР Зураб Церетели подарил Усольскому музею «Палаты Строгановых» в Пермском крае работу «Сошествие святого Духа на апостолов», выполненную в технике перегородчатой эмали, а также 12 работ в технике шелкографии и каталоги своих работ, представляющие библиографическую редкость. Об этом сообщили в музее.

«Мы благодарим за такой щедрый дар! Теперь всё это будет храниться в фондах музея и экспонироваться на наших выставках», — написали в соцсетях сотрудники музея.

На опубликованной музеем фотографии председатель регионального отдела Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств Михаил Шишин (справа) вручает работу Зураба Церетели заместителю директора музея по научной работе Станиславу Хоробрых.

Выставка работ Церетели (12+) открылась в Усольском музее «Палаты Строгановых» 1 марта. В экспозиции представлены произведения на религиозные сюжеты.

Зураб Церетели — советский, грузинский и российский художник-монументалист, скульптор, живописец, педагог. Он автор более 5 тыс. произведений живописи, графики, скульптуры, монументально-декоративного искусства (фрески, мозаики, панно) и др. Как художник-монументалист оформил ряд крупных учреждений, таких как Ленинский мемориал в Ульяновске, гостиничный комплекс в Измайлово, гостиничный комплекс «Ялта-Интурист» в Ялте, курортный городок в Адлере, парк «Ривьера» в Сочи, Дворец профсоюзов в Тбилиси, Новая сцена Большого театра в Москве и др. Как скульптор он создал множество монументов, среди них «Дружба навеки» в Москве, «Добро побеждает зло» перед зданием ООН в Нью-Йорке, «Рождение нового человека» в Севилье, «Разрушить стену недоверия» в Лондоне, памятник Зое Космодемьянской в Рузе и др.

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