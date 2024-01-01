Транспортная прокуратура выявила нарушения в аэропорту Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сотрудники Уральской транспортной прокуратуры, проводя надзорные мероприятия в сфере обеспечения безопасности полётов, выявили нарушения в аэропорту Большое Савино (Пермь). В частности, на территории предприятия обнаружены пять единиц спецтехники без исправных источников световых сигналов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что после вмешательства прокурора нарушения были устранены.

Также в рамках надзорных мероприятий нарушения были выявлены и в других аэропортах Урала. В частности, в Челябинске, Ноябрьске и Оренбурге обнаружены проблемы со своевременной очисткой территорий от снега и наледи. По представлениям прокуроров предприятиями осуществлён ремонт неисправного транспорта и обеспечено планомерное обновление парка транспортных средств.

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