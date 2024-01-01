Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Театр-Театр начинает набор новой студенческой группы Для абитуриентов пройдёт День открытых дверей Поделиться Твитнуть

Пермский академический Театр-Театр объявляет о начале нового набора на совместный с Институтом современного искусства (ИСИ, Москва) актёрский курс под руководством Бориса Мильграма, художественного руководителя Театра-Театра. Студентам предыдущего выпуска торжественно вручили дипломы 29 февраля. Из 19 выпускников курса 14 человек получили предложение войти в труппу Театра-Театра.

Новый набор курса специальности «Артист музыкального театра» начнётся в апреле. Узнать подробности о программе и познакомиться с педагогами можно будет 14 апреля на Дне открытых дверей в Театре-Театре. Потенциальные абитуриенты смогут посетить экскурсию по театру и посмотреть спектакль «Сонная Лощина» (12+), все роли в котором исполняют вчерашние выпускники.

Мастер курса — Борис Мильграм, художественный руководитель Театра-Театра. Обучение длится 4,5 года в очно-заочной форме. Студенты занимаются с московскими преподавателями дистанционно, получая теоретические знания, а практические навыки нарабатывают в Театре-Театре, с первых курсов выступая на сцене. Сейчас они заняты уже в 36 спектаклях.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.