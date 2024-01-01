Андрей Стрельцов «Парма» уступила «Зениту» Это поражение не сказалось пока на турнирном положении пермской команды Поделиться Твитнуть

Единая Лига ВТБ

В среду в Перми прошёл матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Пармой» и «Зенитом из Санкт-Петербурга. Гости сразу захватили инициативу, а у пермскокого баскетбольного клуба игра не пошла. Хозяевам площадки постоянно приходилось догонять соперника. За пять минут до финальной сирены разрыв между командами сократился до шести очков, но это последнее, что смогли сделать баскетболисты «Пармы». Итоговый счёт поединка 83:73 в пользу гостевой команды.

Самым результативным игроком на площадке стал форвард «Пармы» Би Джей Джонсон. В его активе 19 набранных очков.

«Парма», потепевшая 12-ое поражение в нынешнем сезоне, осталась пятом месте в турнирной таблице. Следующая игра в турнире для подопечных Евгения Пашутина состоится уже в эту субботу так же в Перми. Соперником будет казанский УНИКС.





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