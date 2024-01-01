Алёна Бронникова Власти Пермского края предложили инвесторам около 50 площадок для бизнеса Сборник инвестпредложений будет регулярно обновляться Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

Агентство инвестиционного развития Пермского края совместно с профильными министерствами и муниципалитетами сформировало сборник инвестиционных предложений. Как сообщается на сайте ведомства, в документ вошло порядка 50 площадок.

С учётом потребностей бизнеса и жителей региона были составлены наиболее перспективные направления в сферах спорта, дополнительного образования, туризма, промышленности и сельского хозяйства. Инвестиционные площадки расположены на территориях Перми и Березников, Верещагинского, Карагайского, Красновишерского, Лысьвенского, Нытвенского, Октябрьского, Соликамского, Чердынского и Чусовского городских округов, а также Пермского, Кунгурского, Ординского, Очёрского, Чернушинского и Юрлинского муниципальных округов.

Сборник планируется регулярно обновлять с учётом имеющихся потребностей в социально-экономическом развитии.

Как отмечал ранее губернатор Дмитрий Махонин, краевые власти заинтересованы в эффективном и многостороннем развитии территорий. Привлечение частных инвестиций позволяет возводить школы, объекты спорта, здравоохранения, городской инфраструктуры.

«Это, в свою очередь, позволяет нам высвобождать средства регионального бюджета на важные социально-экономические задачи, которые направлены на повышение качества жизни населения. Сборник инвестпредложений может стать для бизнеса не только путеводителем по перспективным нишам, но и позволит предпринимателям связать своё дело с Пермским краем с учётом конкретных потребностей территорий», — добавил глава региона.

В настоящее время в Прикамье действуют два основных механизма поддержки инвесторов: приоритетный инвестиционный проект и государственно-частное партнёрство (ГЧП). К началу года в региональный портфель вошло 108 проектов ГЧП с общим объёмом инвестиций 158,1 млрд руб., 100,9 млрд из них — частные.

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