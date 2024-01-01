Алёна Бронникова В Пермь с рабочим визитом прибыл директор ФССП России Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

Директор Федеральной службы судебных приставов — главный судебный пристав РФ Дмитрий Аристов встретился с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным, представителями силовых структур и судейского сообщества. Как сообщается на сайте краевого ГУФССП, встречи состоялись в рамках рабочего визита главы ведомства в Прикамье.

«В первый день визита Дмитрий Аристов вместе с главным судебным приставом Пермского края Абдулом Алаудиновым провёл ряд встреч с губернатором региона, руководителями силовых структур и судейского сообщества. Стороны обсудили вопросы, связанные с деятельностью органа принудительного исполнения, межведомственным взаимодействием, а также перспективы дальнейшего сотрудничества», — рассказали в пресс-службе регионального ГУФССП.

Кроме того, Дмитрий Аристов посетил подразделения ведомства в Верхнекамье, провёл оперативное совещание с аппаратом Управления ФССП, где обсуждались результаты работы и приоритетные направления деятельности.

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