Алёна Бронникова В Перми заброшенное здание отдела полиции продают за 15 млн рублей Объект находится в аварийном состоянии Поделиться Твитнуть

Территориальное управление Росимущества по Пермскому краю продаст на электронном аукционе земельный участок на Гайве с расположенными на нём гаражом и заброшенным зданием, где ранее размещался отдел полиции №5. Информация появилась 1 марта на сайте «ГИС Торги».

Речь идёт о здании, которое находится по ул. Писарева, 2 / Барнаульская, 1. Площадь земельного участка — 1,8 тыс. кв. м, площадь административного здания — 1,2 тыс. кв. м. Объекты находятся в собственности РФ.

Согласно опубликованной на портале «Федресурс» информации, здание было введено в эксплуатацию в 1951 году, имеет три этажа, в том числе один подземный, гараж — в 1994 году, физический износ объектов оценён в 90%. Разрешенное использование земельного участка: деловое управление.

Объявление о продаже здания и гаража появилось также на сайте «Авито»:

«Предлагается к продаже путём проведения аукциона в соответствии с федеральным законом «О приватизации государственного и муниципального имущества». Состояние неудовлетворительное. Обременение отсутствует».

Заявки принимаются до 26 марта, сам аукцион состоится 2 апреля. Начальная цена лота составляет 15 млн руб., шаг аукциона (величина повышения цены) — 750,4 тыс. руб.

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