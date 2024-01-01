Суд снизил штраф экс-начальнику УКС Прикамья на 200 тысяч рублей Это четвёртое уголовное дело Дмитрия Левинского, которое дошло до кассационной инстанции Поделиться Твитнуть

Дмитрий Левинский / фото: ВЕТТА

Во вторник, 5 марта, Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске рассмотрел апелляцию бывшего начальника Управления капитального строительства (УКС) Пермского края Дмитрия Левинского. Он обжаловал приговор, в котором был признан виновным в получении взятки в размере 3 млн руб. от бизнесмена Алексея Шилова, подрядчика, работавшего на нескольких объектах регионального УКС.

Суд снизил размер штрафа Левинскому на 200 тыс. руб. — с 15 до 14,8 млн руб. Также из приговора была исключена формулировка о широких властных полномочиях экс-руководителя УКС, об этом сообщает Properm.ru.

Это уже четвёртое уголовное дело Дмитрия Левинского, которое дошло до кассационной инстанции. 31 января адвокат Игорь Менькин подал жалобу на приговор по делу о хищении 353 млн руб. при строительстве зоопарка в Перми.

Год назад, 7 марта, Ленинский районный суд отправил Дмитрия Левинского в исправительную колонию строгого режима на четыре года, причём данный срок был опредлён путём сложения предшествующих наказаний. Кроме того, экс-руководителю УКС был назначен штраф 15 млн руб. Также ему запретили занимать должности на государственной службе в течение 2,5 лет после освобождения.

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