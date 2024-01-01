У пермского экс-депутата-банкрота нашли два катера и четыре лодки Поделиться Твитнуть

Виктор Плюснин

Константин Долгановский

В ходе судебного процесса о банкротстве Виктора Плюснина, бывшего депутата заксобрания Пермского края, стало известно, что у него имеется шесть судов. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

На Плюснина зарегистрированы четыре моторные лодки («Обь-М», Solar 380, Solar C-380, YFMARIN) и два катера («Витязь», «Восток»). Кроме того, выяснилось, что на экс-депутата зарегистрированы два прицепа выпуска 2004 и 2007 годов, а также автомобиль Toyota Camry 2012 года выпуска.

Напомним, Виктор Плюснин обратился в суд с иском о своём банкротстве летом 2023 года.

Это произошло на фоне уголовного дела. В 2022 году ему было предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере. По версии краевого СУ СКР, Виктор Плюснин фактически контролировал строительство детского дома в Добрянке для сирот, хотя формально исполнение контракта осуществлялось фирмой его сына. Впоследствии ему была назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде. В конце февраля краевой арбитраж признал Виктора Плюснина банкротом и инициировал процедуру реализации его имущества.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.