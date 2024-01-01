Бывший глава Перми займётся оценкой работы глав муниципалитетов Он назначен руководителем соответствующей экспертной комиссии Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Заместитель председателя правительства Пермского края и бывший глава Перми Алексей Дёмкин указом губернатора Прикамья назначен главой экспертной комиссии, которая будет анализировать результаты оценки населением эффективности работы руководителей муниципалитетов. Документ появился на портале официального опубликования правовых актов.

В обязанности Алексея Дёмкина также будет входить изучение мнения населения о работе руководителей муниципальных, региональных предприятий и акционерных обществ, в которых контрольный пакет принадлежит Пермскому краю.

Тем же документом губернатор вывел из состава экспертной комиссии её бывшего председателя, вице-премьера Александра Борисова.

Секретарём комиссии стала чиновница из министерства территориального развития Прикамья Ксения Касумова, прежний секретарь Илья Кетов покинул орган.

Напомним, Алексей Демкин руководил администрацией Перми с 2021 по 2023 год. В июне 2023 года он перешёл на должность вице-премьера правительства края.

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