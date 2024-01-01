Суд Лондона отклонил заявления защиты бывшего топ-менеджера «Пермских моторов» Адвокат Дмитрия Овсянникова заявил об угрозе его жизни со стороны спецслужб РФ Поделиться Твитнуть

В Королевском суде района Сазерк в Лондоне состоялись предварительные слушания по делу Дмитрия Овсянникова, на которых защита обвиняемого заявила о предполагаемой угрозе его жизни со стороны российских спецслужб. Адвокат задержанного Овсянникова просил суд не разглашать местоположение своего клиента в связи с этой угрозой. Однако судья отклонил просьбу, поскольку не увидел опасности в том, что информация о месте проживания Овсянникова доступна широкой публике. В ходе слушаний было объявлено, что Овсянников проживает на юге Лондона, в районе Ламбет. Об этом сообщает ТАСС.

Судья пояснил, что адвокат не представил убедительных доказательств угроз, и указал на то, что в случае появления таковых обвиняемый мог бы быть арестован в целях его собственной безопасности.

Напомним, Дмитрия Овсянникова арестовали в Лондоне по обвинению в обходе британских санкций и отмывании денег. Он совершил несколько платежей на общую сумму 65 тыс. фунтов стерлингов на свой счёт в лондонском банке и хранил «преступную наличность» в размере 77,5 тыс. фунтов стерлингов.

Дмитрий Овсянников, бывший руководитель Севастополя, экс-замглавы Минпромторга и заместитель управляющего директора АО «ОДК-Пермские моторы» в 2010-2013 годах, последние годы осуществлял предпринимательскую деятельность за рубежом и смог избежать санкций Евросоюза, убедив Европейский суд в неискренности своих пророссийских высказываний.

По мнению экспертов, Овсянников, видимо, не учёл при переезде в Великобританию, что эта страна уже вышла из Евросоюза и, следовательно, там действуют её собственные санкции.

20 февраля стало известно, что бывшего государственного служащего освободили под залог с определёнными ограничениями: он должен носить электронный браслет и не покидать дом с 21:00 до 05:00.

Следующее заседание по делу Дмитрия Овсянникова назначено на 19 марта.

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