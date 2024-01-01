Алёна Бронникова В Перми суд рассмотрит уголовное дело об организации подпольного игорного клуба Незаконная деятельность принесла организаторам более 12 млн рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Мотовилихинский районный суд Перми рассмотрит уголовное дело в отношении двух местных жителей, обвиняемых в организации незаконной игорной деятельности. Как сообщает краевая прокуратура, преступники с 2015-2016 годов создали сеть развлекательных баров.

«Они подыскали помещения, наняли обслуживающий персонал. Для бесперебойного функционирования организаторы закупили и установили необходимое оборудование, на котором с использованием интернета проводились азартные игры», — сообщает ведомство.

Участие в преступной деятельности принимали знакомые организаторов или лица по заранее имеющейся договорённости. За весь период существования обвиняемые извлекли доход не менее 12 млн руб.

Их деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов. Обвиняемые скрылись от следственных органов и были объявлены в розыск, до настоящего времени их местонахождение не установлено.

Причастность к совершению преступления доказана материалами уголовного дела, которое направлено в суд для рассмотрения по существу. Организаторы в зависимости от роли и степени участия обвиняются по пп. «а», «б» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).





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