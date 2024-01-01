В Пермском крае 6 марта пройдёт проверка систем оповещения В МЧС призвали сохранять спокойствие Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В среду, 6 марта, в Пермском крае будет проведена комплексная проверка готовности региональных систем оповещения населения с включением сирен и речевого оповещения. Также будут задействоваться подвижные средства, оборудованные сигнальными громкоговорящими устройствами мобильных комплексов оповещения. Об этом рассказали в ГУ МЧС региона.

До жителей муниципальных образованиях Прикамья будет доводиться следующее сообщение: «Внимание всем! Проводится проверка готовности системы оповещения населения! Просьба сохранять спокойствие».

Сигнал «Внимание всем!» будет звучать в течение трёх минут: с 10 часов 40 минут до 10 часов 43 минут.

Проверка систем оповещения населения 6 марта пройдёт по всей России. Жители регионов услышат предупреждающие сигналы не только через громкоговорители, также для этого будут прерваны эфиры теле- и радиоканалов.

«Системы оповещения будут проверяться в рамках масштабных учений по подготовке к защите населения и территорий от паводков и природных пожаров», — сообщили в ведомстве.

Ранее проверка система оповещения в России проходила в октябре 2023 года.

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